Hildo do Candango recebe comenda em Campos Verdes

Nesta semana o presidente da Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília (Amab) e prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB), esteve na cidade de Campos Verdes onde foi homenageado como destaque na política.

A “Comenda José Pereira Ribeiro – Zé Capela, Homens e Mulheres que brilham e fazem a diferença”, foi entregue durante a IV Feira Internacional das Esmeraldas. Cerca de 30 prefeitos de Goiás também foram homenageados.

Hildo do Candango, ao lado da primeira-dama e presidente do Coegemas-GO, Aleandra Sousa, agradeceu a homenagem. “Me sinto muito feliz e honrado por receber este prêmio, pois isso é reflexo do que temos desenvolvido em Águas Lindas. Uma cidade que necessitava de tudo, mas que graças a nossa força de vontade, dedicação e resiliência temos avançado rumo ao progresso. Eu dedico esta homenagem a todos os cidadãos de minha cidade, pois o nosso trabalho é pensado em cada um de vocês”, disse.

O prefeito Hildo aproveitou para agradecer a sua esposa pelo apoio e inspiração. “Agradeço também ao prefeito da cidade, Haroldo Naves por preparar uma festa tão bonita”, concluiu.