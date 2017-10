Hildo do Candango propõe integração do transporte público no Entorno

No final da tarde da última segunda-feira (2/10), o presidente da Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília (AMAB) e prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB), se reuniu no Palácio dos Buritis com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), para entregar a manifestação de interesse para a criação do consórcio para integração do transporte público.

O deputado distrital Juarezão (PSB) foi o intermediário entre a Amab e o governo de Brasília neste processo, e ficou à cargo dele para quando o projeto chegar à Câmara Distrital ele o apresente e vote a favor da Lei de criação do consórcio.

Hildo apresentou o documento de manifestação de interesse que contém assinaturas dos dez municípios que farão parte do consórcio. Para isso, o presidente da Amab lançou o programa “Em direção ao Futuro”, que visa impulsionar a integração do transporte público e a mobilidade urbana sustentável dos municípios do Entorno e Distrito Federal.

O presidente da Amab falou sobre os inúmeros benefícios do consórcio. “Governador o nosso objetivo é melhorar o transporte público de toda região, diminuir o tempo das viagens, equipararem os preços das passagens, reduzir o número de veículos do Entorno que transitam no DF, controlar a frota por meio de aplicativo fiscalizando assim o cumprimento de horários e itinerários, além de integrar o transporte da Região Metropolitana ao DF com bilhete único. Enfim são muitos os benefícios, sem contar os subsídios para o Passe Estudantil, que hoje nossos alunos não têm, então essa é uma luta que nós estamos enfrentando pois sabemos que a nossa população merece um transporte de qualidade”, defendeu o representante dos municípios do Entorno.

Hildo do Candango citou ainda casos de sucesso como aconteceu entre Timon (MA) e Teresina (PI) que hoje tem o transporte integrado. “Esta tem sido uma luta minha desde que assumi a prefeitura de Águas Lindas e agora como presidente da Amab, estamos unindo forças, pois todo Entorno sofre e precisamos dar um basta nesta situação e sabemos de outros casos de sucesso que ao fazer um consórcio tiveram êxito e vamos trabalhar para oferecer um transporte de qualidade a nossa população”, concluiu Hildo.

O governador por sua vez afirmou que este projeto tem tudo para dar certo e que vai trabalhar para auxiliar o presidente da Amab neste processo. “Temos total interesse neste consórcio, e já deixo o documento nas mãos do nosso secretário de Mobilidade, Fábio Damasceno para que ele já dê seguimento no estudo do projeto”, concluiu.

A reunião contou com a presença de representantes da ANTT, com o secretário municipal de Transporte de Águas Lindas Vicente Manoel.

Os prefeitos que estão unidos pelo transporte de qualidade na Região Metropolitana do Distrito Federal e que assinaram o documento de Manifestação de Interesse:

Hildo do Candango – Prefeito Municipal de Águas Lindas de Goiás

Fábio Correa – Prefeito Municipal de Cidade Ocidental

Alair Gonçalves – Prefeito Municipal de Cocalzinho de Goiás

Ernesto Guimarães Roller – Prefeito Municipal de Formosa

Sônia Chaves – Prefeita Municipal de Novo Gama

Francisco de Moura – Prefeito Municipal de Padre Bernardo

David Alves Teixeira Lima – Prefeito Municipal de Planaltina De Goiás

Adolpho Roberto Souza – Prefeito Municipal de Santo Antônio do Descoberto

Pábio Correia Lopes – Prefeito Municipal de Valparaíso de Goiás