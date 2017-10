Hildo do Candango é referência para o Entorno

Conhecido por ser um político sério e determinado, o presidente da AMAB e prefeito de Águas Lindas tornou-se um verdadeiro líder para a Região Metropolitana do Distrito Federal. Hildo sempre se coloca à frente nas discussões em busca de melhorias para a região.

Prova da sua liderança é que os prefeitos do Entorno o enxergam como um nome forte para compor a chapa do governo estadual. “Sempre me perguntam isso, mas o que eu quero mesmo é lutar pela nossa região, acredito que nós precisamos ter nosso espaço bem representado na Capital Goiana”.

Nesta segunda-feira, dia 09, Hildo do Candango recebeu em seu gabinete a comitiva de Planaltina de Goiás, composta pelo prefeito dr. Davi e os vereadores da cidade. Em pauta, o transporte público da região.

“O dr. Davi assim como eu sabe da importância de um transporte de qualidade, e que esta luta que hoje é de todos os prefeitos do Entorno também chegou as cadeiras do legislativo municipal. É muito gratificante ver a união do Executivo e Legislativa na busca por melhorias pela população. Me coloco à disposição de todos àqueles que querem lutar pela nossa região”, concluiu Hildo.

O prefeito de Planaltina, dr. Davi agradeceu a receptividade e afirmou que Hildo é um gestor excelente. “Nós vemos o salto que Águas Lindas deu nos últimos anos, mesmo em meio a crise, a cidade não para de crescer, Hildo tem feito um ótimo trabalho. E para nós do Entorno, Hildo também se mostrou um líder que está sempre disposto a auxiliar os municípios da região. A questão do transporte mesmo é uma luta antiga, mas que somente com o Hildo à frente da Amab estamos tendo a notoriedade que é necessária para se evoluir”, disse dr. Davi.