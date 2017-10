Hildo do Candango apresenta projeto “Sem Saída” como política pública de Educação

O prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango sempre levantou a bandeira da Educação. Prova disso é que sua gestão é marcada por inúmeros investimentos na área, como a reforma e ampliação de 90% das escolas municipais e a construção de 167 salas de aula — o que representa ampliação de 67% na estrutura da rede pública de ensino da cidade.

Dando sequência a este trabalho, Hildo apresentou nesta semana o programa Sem Saída, que tem como objetivo zerar a evasão escolar. Para isso, foram criadas medidas metodológicas para o processo de gestão escolar, como a correção na distorção idade/série, elevação do fluxo regular e avaliações constantes dos alunos para qualificar o ensino. Os gestores escolares também passaram a receber mação anual, e os coordenadores e professores a cada seis meses.

Segundo o prefeito Hildo do Candango, a equipe da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia já tem desenvolvido todos os programas citados e os resultados alcançados têm sido positivamente satisfatórios e fizeram com que o município de Águas Lindas apresentasse melhoras no níveis de educação.

“A nossa meta é zerar a evasão escolar em nosso município, e em virtude dos resultados alcançados transformamos o projeto em política pública de ensino e deve ser absorvido por toda sociedade aguaslindense para oferecer uma educação de qualidade garantindo um futuro promissor de nossas crianças”, disse o prefeito.