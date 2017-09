Hildo do Candango anuncia inauguração de quatro colégios estaduais

Na última segunda-feira (18), o prefeito de Águas Lindas de Goiás Hildo do Candango se reuniu com a secretária de Educação do Estado, professora Raquel. Em pauta assuntos de extrema importância para o município, como a construção de dois colégios estaduais.

Hildo do Candango afirmou que mais uma conquista para o município está chegando. “Nós tratamos aqui das inaugurações dos colégios que estão em obras, definimos as datas e em breve a comunidade contará com novas unidades que proporcionarão mais conforto no aprendizado”.

As inaugurações começam em novembro deste, o colégio do Jardim Guaíra será inaugurado no dia 30/11, do Jardim Brasília II dia 20/12, do Mansões Odisseia dia 15/01 e da Morada da Serra dia 15/02.

“Anotem estas datas e vamos comemorar mais esta conquista para a educação de Águas Lindas”, completou o prefeito Hildo do Candango.