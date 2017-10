Governo Rollemberg “se esquece” de compromissos com militares

Atualmente o governo do Distrito Federal não tem tido uma relação das mais amigáveis com as praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, pois algumas promessas de eleições não foram cumpridas.

Hoje é nítida a reclamação dos militares dentro das casernas por causa das estagnações das promoções das Praças (Soldado a Subtenente). Alguns militares questionam de estarem há mais de 6 anos em uma mesma graduação sem progressão da carreira.

Na Polícia Militar ainda temos o famoso cabo Juruna, com mais de 15 anos de caserna e com apenas 1 progressão. No Corpo de Bombeiros também não é muito diferente, onde existem militares com 16 anos de caserna e com apenas 2 progressões em sua carreira ou seja 3º Sgt Juruna.

O desestimulo de militares que não conseguem mais visualizar um futuro na carreira é notável, a frustração já está sendo sentida nas unidades militares e na ponta da linha em serviços prestado diretamente à população.