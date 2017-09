Governo do DF faz balanço dos mil dias de mandato

Ao completar mil dias da gestão, o governador Rodrigo Rollemberg, em entrevista para a página do governo de Brasília no Facebook na última quinta-feira (28/9), fez um balanço dos avanços das políticas públicas no Distrito Federal. Mesmo em meio à maior crise econômica nacional, a cidade obteve conquistas que melhoraram a vida da população.

Em nome da gestão fiscal, o chefe do Executivo enfrentou desgastes. Ao adiar o pagamento da terceira parcela do reajuste das 32 categorias do funcionalismo – concedido na gestão passada sem previsão orçamentária —, conseguiu manter o salário dos servidores públicos em dia.

Enquadrado acima dos limites toleráveis da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o governo tratou de cortar na própria carne. Eliminou 4 mil cargos comissionados, reduziu a quantidade de secretarias de 38 para 20, substituiu a frota oficial por veículos mais simples e econômicos e conseguiu quitar mais de R$ 2 bilhões em dívidas com empresas e fornecedores.