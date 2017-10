Governo de Brasília pagará salários de outubro no dia 3 de novembro

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), divulgou sábado (28/10), em que se comemorou o Dia do Servidor Público, um vídeo para anunciar a que o pagamento do salário de outubro será no dia 3, cinco dias antes do quinto dia útil.

O governador comentou sobre a aprovação unânime do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) das contas do seu segundo ano de governo. Na última quarta-feira (26) o TCDF aprovou as contas de 2016 do governo de Rollemberg, mas com ressalvas. O relatório segue para análise da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).