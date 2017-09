A pouco mais de um ano para as eleições majoritárias de 2018, os políticos de Brasília se acomodam em três grupos (esquerda, centro e centro-direita) na corrida pelo poder. Entre as três vias, a mais fragilizada é a que pertence ao governador Rodrigo Rollemberg, que dá sinais de não querer disputar a reeleição e não encontra um nome sequer para substituí-lo. Entre a direita e o centro, há uma disputa frenética para aumentar a musculatura política. Nos bastidores, comenta-se que: “Ficar ao lado de Rollemberg é o abraço do afogado”