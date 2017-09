Evandro do Rainha da Paz realiza evento para recepcionar senadora Lúcia Vânia

O presidente Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Águas Lindas de Goiás, vereador Evandro do Rainha da Paz, organizou um grande evento que reuniu lideranças políticas do município para recepcionar a senadora Lúcia Vânia. O evento aconteceu no espaço Estação Recreio, localizado no setor Mansões Village.

O presidente da sigla enalteceu o trabalho realizado pela senadora que tem uma extensa folha de serviços prestados ao Estado de Goiás e do país, colocando-se a disposição para enfrentar qualquer projeto político que seja proposto. “Nós estaremos aqui senadora para dar o apoio total ao projeto político que será colocado, gostaria muito que a senhora fosse a nossa candidata a governadora do Estado, nós acreditamos na força do seu trabalho em prol do povo goiano”, disse o vereador.

O prefeito Hildo do Candango presente no evento destacou a importância política da senadora Lúcia Vânia e prol de Goiás e do país com a criação e implantação de importantes projetos de inclusão, discorreu pelos grandes avanços conquistados pela cidade de Águas Lindas e fez um pedido especial, “Eu peço a senadora Lúcia Vânia continue na base do Governador Marconi Perillo com o PSB, o governador tem um carinho especial pela senhora e com certeza a base unida, com a senhora, o Zé Eliton com uma chapa competitiva para as eleições que se aproximam”, disse o prefeito.

Logo após o evento a comitiva realizou uma visita as obras do Hospital Regional de Águas Lindas (Hugo 9) que se encontra em avançado estágio de acabamento, um marco para o município na área da saúde.