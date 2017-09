Em São Sebastião, mutirão atende micro e pequenos empreendedores até sexta (29)

Parceria do governo de Brasília com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal dá acesso a orientações sobre registro e licenciamento de empresas. Também promove capacitações e consultorias. A cada edição, milhares de pessoas são atendidas. Na última, em agosto, em Samambaia, foram 4,9 mil atendimentos. Além da orientação para abertura, registro, licenciamento e fechamento de empresas, o mutirão oferece 20 palestras, nove oficinas e capacitações gratuitas. A estimativa para esta edição é de 2,7 mil atendimentos.