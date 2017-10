Em caso de fraude no jogo Brasil x Portugal, ex-governador é absolvido

O ex-governador José Roberto Arruda foi absolvido, pela segunda vez, pela 8ª Vara Criminal da Justiça do Distrito Federal na acusação de fraude em licitação de um amistoso entre Brasil e Portugal, em novembro de 2008.

O ex-secretário de Esportes Agnaldo Silva de Oliveira também foi absolvido. Arruda era acusado de cometer crime ao contratar sem licitação a empresa Ailanto Marketing.

A denúncia apontava ainda superfaturamento no contrato de R$ 9 milhões firmado entre o governo e a empresa organizadora do jogo que marcou a reinauguração do estádio Bezerrão, no Gama. Segundo a decisão do magistrado Osvaldo Tovani, “a prova judicial demonstra que, no procedimento administrativo em questão, não houve omissão de formalidade penalmente relevante.”