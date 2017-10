Deputado Juarezão quer novos servidores para Hospital de Brazlândia

O deputado distrital Juarezão (PSB) se reuniu com o secretário de Saúde do Distrito Federal Humberto Lucena. O encontro aconteceu após o anúncio da nomeação de 836 servidores da Saúde. Juarezão solicitou uma atenção especial para o Hospital de Brazlândia, inclusive para o Banco de Leite que precisa de recursos humanos para atender a demanda da cidade.

O hospital que passará por obras de reforma e ampliação e o Banco de Leite que será construído, ambos graças a emendas parlamentares do deputado atuante de Brazlândia, vai precisar de profissionais capacitados.

Juarezão, que além de deputado é servidor da área da Saúde, conhece bem as necessidades do Hospital. “Brazlândia merece uma atenção especial, precisamos que alguns destes novos servidores reforcem o nosso quadro da Saúde na cidade. Tenho certeza que seremos atendidos nesta reivindicação. Já destinei verbas para ampliar o nosso hospital e para a construção do Banco de Leite, e isso já é um avanço para a cidade, mas agora é necessário que tenhamos profissionais para atender a população”, defendeu o deputado.

O secretário explicou que existe uma dificuldade para destinar servidores para Brazlândia por conta da distância entre a cidade e o Plano Piloto, mas foi enfático ao dizer que conhece bem a cidade. “Brazlândia pode até ser mais distante, porém a qualidade de vida ali é incrível uma das melhores do Distrito Federal. Uma cidade pacata e com um povo acolhedor”, disse Humberto.

A reunião foi proveitosa segundo o deputado, “nós recebemos a informação de que o Posto de Saúde do Incra 8, que passa por obras de reformas será reativado em breve. É assim que temos vencido as adversidades, buscando soluções e investimentos para Brazlândia, cidade que tanto amo. Trabalho para levar mais qualidade de vida para a população, e a Saúde é uma das minhas prioridades”, concluiu o deputado