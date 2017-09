Deputado Izalci bota a boca no trombone

O deputado federal Izalci Lucas (PSDB/DF) resolveu endurecer o jogo na disputa pelo comando do PSDB no DF e centrou fogo contra o governador Rodrigo Rollemberg, a quem acusa junto com a ex-governadora Maria de Lurdes Abadia de montarem um ardil com o objetivo de enfraquecer a sua candidatura ao Buriti em 2018.

No “Senadinho”, fórum de debates que reúne lideranças da região do Jardim Botânico, Izalci disse que Abadia faz o “papel ridículo” ao tentar vender o partido a Rollemberg em troca de um punhado de cargos como sempre fez nos últimos 20 anos, mas que desta vez ela iria quebrar a cara.

O parlamentar afirmou também que Rodrigo Rollemberg está utilizando a ex-governadora como um instrumento em troca de migalhas para tumultuar o projeto majoritário da legenda de 2018. Izalci disse ainda que tem percorrido as cidades e que durante as reuniões nas comunidades não tem ouvido ninguém defendendo o governador, nem mesmo os aliados que vezes por outra aparecem nesses encontros.

Ele disse que anda pelo DF e as pessoas se dizem pasma diante de um governo que conseguiu ser pior do que o ex-governador Agnelo Queiroz. A coluna observa que um ano antes das eleições, a chapa já está começando a aquecer no distrito federal.