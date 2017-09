Complexo esportivo do Guará tem consulta pública da PPP iniciada

Desde as 8 horas desta segunda-feira (25/9) está aberto o processo de consulta pública do projeto que visa a concessão do Complexo Esportivo e de Lazer do Guará, o antigo Centro Administrativo Vivencial e Esporte (Cave).

Interessados têm até as 18 horas de 24 de outubro para enviar sugestões por e-mail ([email protected]) ou por escrito — endereçado ao protocolo-geral da Secretaria de Fazenda, na Quadra 2, Bloco A Edifício Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, CEP: 70049-909).

Em 10 de outubro, às 19 horas, ocorrerá audiência pública presencial no auditório da Administração Regional do Guará (QE 25, Guará II).