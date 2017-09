Comissão permanente discute planejamento do carnaval 2018 no DF

A organização da folia do ano que vem foi o foco da primeira reunião da Comissão Permanente do Carnaval de Brasília, no Palácio do Buriti. No encontro, com a participação do governador Rodrigo Rollemberg, foram discutidos objetivos e previsões para a festa de 2018, além de alternativas de financiamento. O secretário de Cultura, Guilherme Reis, informou que a pasta planeja ter de 150 a 200 blocos em desfiles de rua no Distrito Federal, com público aproximado de 2,5 milhões de pessoas.