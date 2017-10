Colégio do Gama ganha prêmio de gestão escolar

O trabalho vitorioso do Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama, na execução do Projeto Piloto de Educação em Tempo Integral (Proeiti), foi reconhecido na etapa distrital do prêmio Gestão Escolar 2017. A professora Ana Elen, representante da escola, recebeu o prêmio diretamente do governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg (PSB), e do secretário de Educação, Júlio Gregório Filho. A solenidade ocorreu na tarde de quarta-feira (18/10), na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do DF (OAB-DF).