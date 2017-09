Clientes Caixa poderão negociar débitos até o dia 29 de setembro

O prazo para os clientes da Caixa Econômica Federal renegociarem débitos em atraso com a instituição financeira há mais de dois anos foi prorrogado até o dia 29 de setembro. A renegociação é uma proposta do mutirão do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF), que começou no dia 18 de setembro e, inicialmente, terminaria dia 22.

Os consumidores poderão liquidar dívidas adquiridas e vencidas de cheque especial, cartão de crédito, crédito direto ao consumidor (CDC), construcard, empréstimo consignado e empréstimo de capital de giro. Pagamentos realizados à vista ou no débito terão condições especiais. Todas as negociações são acompanhadas e intermediadas por servidores do instituto que realizar o entendimento entre o banco e os inadimplentes