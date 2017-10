Cidade Ocidental sedia 14º Encontro Regional do PSDB

Vice-governador Zé Eliton foi destaque no 14º Encontro Regional do PSDB, em Cidade Ocidental, onde o prefeito Fábio Correa e outras 200 lideranças locais, entre elas quatro vereadores, filiaram-se ao partido; Zé Eliton afirmou que “enquanto adversários olham apenas para o passado estamos construindo um projeto com ênfase no desenvolvimento e na geração de novas oportunidades”; oposição em Goiás está dívida entre os que apoiam o projeto do senador Ronaldo Caiado e o grupo do deputado peemedebista Daniel Vilela.