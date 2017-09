Câmara Legislativa aprecia mudança na previdência do DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) leva ao Plenário a apreciação das propostas de alteração no sistema previdenciário da capital nesta terça (26/9). Inicialmente, serão votados dois substitutivos à matéria original enviada pelo Executivo à Casa. Após a reunião do colégio de líderes na segunda (25/09), que determinou pela votação nesta terça, o deputado Agaciel Maia (PTC) – líder do governo na Câmara Legislativa – comentou que os parlamentares discutiram por um novo adiamento da votação. O deputado Claudio Abrantes (sem partido) entrou com um mandado de segurança, questionando o quórum necessário para a aprovação do projeto. O desembargador Waldir Leôncio – o mesmo magistrado que concedeu a liminar suspendendo a tramitação do texto – deu prazo de dez dias para que a Procuradoria-Geral do Legislativo se manifeste sobre a questão.