Aplicativo facilita pagamento de multa de trânsito

Motoristas do DF já podem usar um aplicativo de celular para monitorar e pagar multas de trânsito relacionadas a todas as vias da capital. O Detran do DF aderiu esse mês ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), elaborado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e disponível para iOS e Android. É gratuito e no primeiro semestre de 2017, o Detran registrou 555 mil infrações nas ruas da capital – em média, foram 3.080 multas por dia. O APP do SNE também pode ser usado, desde janeiro, para monitorar e quitar as multas aplicadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e pela Polícia Militar.