Aleandra Sousa e Valéria Perillo unidas pelo social recepcionam Marcela Temer em Águas Lindas

Águas Lindas de Goiás foi a cidade escolhida para receber a primeira visita da primeira-dama do Brasil, Marcela Temer, a anfitriã e primeira-dama da cidade, Aleandra Sousa, recepcionou ainda a primeira-dama de Goiás, Valéria Perillo.

Juntas elas visitaram duas famílias que aderiram ao Programa Criança Feliz. A visita aconteceu de forma descontraída e cheia de carinho pelas primeiras-damas que destacaram a importância deste projeto para o desenvolvimento das crianças na primeira infância.

Aleandra falou com ternura sobre as 82 famílias que já aderiram ao programa. “Nós sabemos o quão importante é esta fase, e agora nossas crianças serão acompanhadas e estes benefícios se refletirão na vida adulta, com cidadãos mais conscientes e saudáveis”, disse.

A primeira-dama aguaslindense que hoje é presidente da Coegemas (Conselho dos Secretários de Assistência Social de Goiás) agradeceu às autoridades presentes e afirmou que este é um grande avanço para o município.

Já a primeira-dama do Brasil, Marcela Temer, conversou com as famílias e explicou como o projeto poderá ajudar a vida dos filhos menores de três anos: “Nosso objetivo é cuidar das nossas crianças, pois elas são o futuro do nosso país”.

Enquanto isso, a primeira-dama do Estado, Valéria Perillo, destacou o trabalho social que vem sendo realizado em Águas Lindas e parabenizou Aleandra pelo ótimo desempenho em defesa das famílias.

Aleandra Sousa é um nome forte da Região Metropolitana, cogitada para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás, é destaque na área social e na defesa da mulher.

“Para nós é um privilégio receber dois nomes de peso na área social, que é a Valéria Perillo e a Marcela Temer, mulheres de fibra que com muita dedicação estão fazendo um ótimo trabalho na área social do nosso país, do nosso estado, e isso se reflete aqui na nossa cidade”, concluiu Aleandra.