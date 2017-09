Aleandra Sousa é destaque na região do Entorno

Conhecida por ser uma entusiasta da nova política, a presidente do Coegemas e primeira-dama de Águas Lindas, Aleandra Sousa tem se destacado em suas ações. Nesta sexta-feira (29/9), Aleandra participou de uma reunião importante na cidade de Santo Antônio do Descoberto.

A reunião aconteceu na residência do vereador Walteir e contou com a presença do presidente da AMAB e prefeito de Águas Lindas Hildo do Candango, do prefeito de Santo Antônio Dr. Adolph e a primeira-dama da cidade Joana.

Em pauta assuntos pertinentes à Região Metropolitana e para isso os vereadores Idelcir, José Nilson, Paulo Muniz, Marcos Mota, Valdeir conhecido como “Meu Preto”, e a secretária de Saúde de Novo Gama Wisliane Maximiano também participaram do encontro.

“Nós estamos alinhados para continuar desenvolvendo as nossas cidades, a nossa região é importante para o estado de Goiás e também para o DF, e merece ser tratada como tal. E nós queremos que toda região se desenvolva por inteiro, por isso é necessário que estejamos unidos neste processo”, defendeu Aleandra em seu discurso.