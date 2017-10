Aleandra Sousa é destaque como primeira-dama

Na última semana, a secretária de Assistência Social Aleandra Sousa recebeu em Águas Lindas a primeira-dama do Brasil, Marcela Temer, ao lado da primeira-dama de Goiás, Valéria Perillo. A visita teve repercussão positiva, pois Águas Lindas foi o primeiro município a receber a embaixadora do Programa Criança Feliz, do governo federal.

Segundo a primeira-dama águaslindense, Aleandra, este é um momento importante para a cidade, já que hoje a população vive uma nova realidade onde os serviços públicos funcionam e o desenvolvimento é notável.

“Nós encontramos uma administração endividada, escolas sem estrutura, postos de saúde fechados, programas sociais desativados. A cidade tinha apenas 23% de asfalto, 0% de esgoto tratado e vivia nas páginas policiais como uma das mais perigosas”, relembrou Aleandra.

“Hoje a realidade é outra, as escolas foram reformadas e ampliadas, ampliamos a rede de atenção básica, retomamos obras importantes como do Hospital Regional, entregamos a ETE que vai captar e tratar o esgoto da cidade. Estamos com quase 80% de ruas asfaltadas e resgatamos os programas sociais, e tudo isso porque amamos esta cidade e lutamos para levar qualidade de vida para toda população”, complementou.

Escolhida para representar todos os secretários municipais de Assistência Social na presidência do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social em Goiás, Aleandra também reforça a importância da visita de Marcela Temer ao município. “Ser a primeira cidade a receber a Marcela Temer mostra que nossa cidade não é mais a mesma, porque hoje as esferas governamentais nos vêem como uma cidade promissora”, concluiu Aleandra.