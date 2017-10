Águas Lindas se destaca com investimento na preservação ambiental

Com uma nova visão sobre as questões ambientais da cidade, o prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB), vem norteando as ações e políticas públicas para a preservação e recuperação ambiental no município. Entre os trabalhos desenvolvidos pelo prefeito e sua equipe de gestão em Águas Lindas estão o Seminário de Educação Ambiental nas escolas municipais na Semana do Meio Ambiente, o Projeto de Descentralização da Secretaria de Meio Ambiente, a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMMA), a abertura da Conta Bancária do Fundo Municipal do Meio Ambiente e o cadastramento municipal junto ao estado para o recebimento de recursos do ICMS Ecológico.