Águas Lindas sai na frente e lança programa para otimização de processos

A cidade de Águas Lindas tem se destacado pelas inúmeras conquistas dos últimos anos nas mais variadas áreas. Para continuar na vanguarda dos programas que beneficiam a população, a Prefeitura lançou nesta terça-feira, dia 10, o GOP, Programa de Otimização de Processos, monitorado pela Secretaria de Meio Ambiente.

A ação tem como objetivo agilizar os procedimentos internos para avaliar o atendimento, as solicitações e as demandas relacionados à área ambiental no município. O programa que tem como slogan “Rapidez e Eficiência” vai garantir que o desenvolvimento sustentável da cidade continue.

“O foco principal é o aperfeiçoamento da análise de processos para emissão de certidão de Uso e Ocupação do Solo, contribuindo para acompanhar o reordenamento territorial do município, promovendo ainda a agilidade, eficiência, produtividade e celeridade dos processos”, afirmou o prefeito Hildo do Candango.

Além disso, Hildo falou que Águas Lindas está acompanhando de perto e promovendo ações institucionais para a preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio Descoberto. “No desenvolvimento das ações de educação sanitária e ambiental, o poder Executivo tem procurado se articular com entidades ambientalistas, órgãos de comunicação, empresas privadas, órgãos governamentais e não governamentais, visando ampliar o envolvimento da sociedade civil no desenvolvimento do programa de preservação ambiental”, concluiu o prefeito.