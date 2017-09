Águas Lindas firma parceria com a SFA-DF

Com o objetivo de fortalecer a fiscalização agropecuária e fomentar a agricultura familiar de Águas Lindas, a Prefeitura Municipal firmou uma parceria de cooperação técnica com a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal (SFA-DF).

O prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango, assinou o Termo que formaliza esta parceria, na sede da SFA-DF, com o superintendente Bernardo Sayão Carvalho Araújo Neto. A Secretaria Municipal de Agricultura tem recebido uma atenção especial para o fortalecimento da produção da agricultura familiar.

Para isto, os técnicos da Secretaria estão dando suporte aos pequenos produtores trazendo capacitação e orientações para a melhoria da cadeia produtiva e, em breve, a Prefeitura realizará a entrega de mais um trator agrícola para auxiliar nos trabalhos.