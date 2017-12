Morre aos 92 anos o ex-prefeito Raul Balduíno de Souza

Faleceu no dia 1º de janeiro, em Brasília, onde residia desde 1974, o ex-prefeito e médico Raul Balduíno de Souza, aos 92 anos. Natural de Posse (GO), Raul Balduíno governou Anápolis de 1965 a 1968. Entre suas realizações destacam-se a construção do Pronto Socorro, que se transformou no Hospital Municipal Jamel Cecílio, e a implantação de postos de saúde nos distritos. Aposentou-se como médico em 1997.

Detentor da Medalha Santos Dumont, por propiciar, quando prefeito de Anápolis, meios e condições para a implantação da Base Aérea, ele também foi agraciado com outras condecorações e homenagens pelos grandes trabalhos prestados à comunidade anapolina e brasiliense.

Para o prefeito João Gomes, foi uma perda irreparável. “O doutor Raul Balduíno foi uma das maiores lideranças políticas de Anápolis e um homem de grandes feitos. Sentimos muito o seu falecimento”, disse