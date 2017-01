Workshop ensina como usar as redes sociais para aumentar lucro das empresas

Consultora dá dicas práticas e apresenta cases de sucesso para se reposicionar no mundo digital

A consultora de mídias digitais Alline Jajah realiza, no dia 1º de fevereiro, um workshop sobre uso de tecnologia voltado para empresas. No restaurante República da Saúde, a goiana apresentará “Online Marketing – Tendências Digitais para 2017”.

“O número de usuários online só cresce e o comportamento do consumidor não é mais o mesmo. Ele transferiu seu hábito de ver TV para o smartphone”, defende ela, que dará dicas práticas e apresentará cases de sucesso durante o curso.

Para a especialista, empresas que não estão se posicionando no mundo digital e engajando o público “estão morrendo ou perdendo espaço no mercado”. Por meio do curso, o empresário vai aprender técnicas para planejar, promover e mensurar resultados.

Alline Jajah é consultora, tem dois anos de promoções de produtos e eventos Google participando de eventos no Brasil e Vale do Silício. É autora de “Estratégias Digitais de Sucesso”, utilizado por mais de 50 empreendedores e empresas e é pioneira em Goiás nos temas de marketing e negócios digitais.

Serviço

Curso Online Marketing – Tendências Digitais para 2017

Data: 1º de fevereiro

Local: República da Saúde (Rua 89, número 655, Setor Sul)

Inscrições podem ser feitas pelo site