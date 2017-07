Bonner perde paciência com seguidora que perguntou sobre nova namorada

Jornalista disse que iria ver na agenda o melhor dia para apresentá-la

O jornalista William Bonner respondeu com sarcasmo a uma seguidora que perguntou sobre seu novo relacionamento em uma foto publicada na última terça-feira (18/7).

Em seu Instagram, Bonner publicou a foto de seu sorriso com a legenda: “Bom dia pra você que só consegue estar bem quando as pessoas queridas e próximas também estão. O mundo é melhor com gente como você. Dá um abraço aqui no tio”.

O comentário de uma internauta questionava quando ele iria apresentar a nova namorada. “Me deixa ver aqui na minha agenda. Que dia seria bom pra você?”, respondeu ele claramente irônico.

Novo relacionamento

Ancora do “Jornal Nacional” da Rede Globo, Bonner está namorando firme com a fisioterapeuta e especialista em RPG Natasha Dantas.

O jornalista foi casado com a apresentadora Fátima Bernardes por 26 anos e, em 2016, o casal anunciou a separação.