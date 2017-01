WhatsApp passará a mostrar localização de usuários em tempo real

Ferramenta ainda nem sequer foi lançada oficialmente pelo aplicativo e já tem causado polêmica nas redes sociais

Um novo recurso do WhatsApp que ainda nem foi lançado oficialmente já vem causando polêmica entre usuários. Divulgada pela conta WEBetaInfo no Twitter, conhecida pela divulgação de informações inéditas sobre o aplicativo, a ferramenta irá permitir que usuários saibam onde seu contatos estão em tempo real.

Batizado de Live Location Tracking — Rastreamento de Localização em Tempo Real, em tradução livre — , o novo recurso, até onde se sabe, poderá ser usado para compartilhar a própria localização em um grupo durante 1, 2 ou 5 minutos, e também sem limitação de tempo. Não se sabe se a permissão para acesso à localização poderá ocorrer em conversas entre dois usuários.

Ainda de acordo com a WEBetaInfo, a ferramenta só poderá ser ativada caso os internautas acionem a opção nas configurações do aplicativo. Ao que parece, também será possível escolher quais pessoas poderão ver a localização.

O WhatsApp já possui uma ferramenta que permite que os usuários compartilhem uma localização específica, mas não em tempo real. Consta que a nova ferramenta integra uma atualização na versão betão do serviço — 2.16.399 no Android e 2.17.3.28 no iPhone.