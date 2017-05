Whatsapp fica fora do ar e usuários “xingam muito no Twitter”

Internautas disseram que não conseguiram se conectar na tarde desta quarta-feira (3/5); empresa ainda não se pronunciou

Durante a tarde desta quarta-feira (3/5), o WhatsApp ficou fora do ar. Internautas do mundo todo reclamaram no Twitter da falta de conexão e de não conseguir enviar e receber mensagens.

De acordo com o site Outage Report, que monitora serviços online, as oscilações no aplicativo começaram a partir das 17 horas, horário de Brasília.

Os jornais Express, Metro e Independent, de Londres, noticiaram a falha na Inglaterra e citaram que as principais reclamações são da Europa e do Brasil.

De acordo com testes realizados pelo Jornal Opção, o WhatsApp não conecta e aparece a mensagem de “conectando” por vários minutos.

A pane afetou a versão do aplicativo para celulares Android, para iPhone e também para computadores.