Wellington Peixoto abre mão de candidatura e oficializa apoio a Andrey Azeredo

Peemedebista afirmou que nome de Andrey corresponde ao anseio dos vereadores novatos por renovação na Câmara de Vereadores

O vereador reeleito Wellington Peixoto (PMDB) confirmou, nesta sexta-feira (30/12), que vai mesmo apoiar o nome de Andrey Azeredo para a Presidência da Câmara de Vereadores de Goiânia. Em entrevista ao Jornal Opção, ele, que era um dos candidatos ao cargo, afirmou que tomou a decisão de desistir de sua candidatura em prol do partido.

“Chegamos ao consenso com o grupo em prol do partido e da base do prefeito”, explicou ele. Segundo Wellington, Andrey acabou sendo o melhor nome por corresponder à vontade dos vereadores novatos, que queriam alguém novo no cargo, em consonância com o desejo deles por renovação na casa.

Wellington também descartou a possibilidade de disputar uma eventual vice-presidência, compondo com Andrey. “Não tenho interesse, inclusive nem de compor a mesa”, garantiu ele. “Eu e o Clécio já fizemos parte, então é hora de abrir caminho para os novatos.” O vereador disse ainda que não foi decidido nada sobre a questão.

Com a confirmação de Wellington, que tinha sete vereadores o apoiando, Andrey deve chegar a ter 27 votos, contando com os 17 novatos, Paulinho Graus (PDT) e Clécio Alves (PMDB), que também já oficializou seu apoio.