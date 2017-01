Wagner Siqueira toma posse como deputado estadual

Peemedebista assume vaga do prefeito de Catalão Adib Elias, eleito em outubro último

O suplente de deputado Wagner Siqueira (PMDB) tomou posse no mandato em cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (3/2), na sala da Presidência. Eleito suplente com 24.250 votos, Wagner Siqueira assume a vaga deixada por Adib Elias (PMDB), vitorioso para a Prefeitura de Catalão.

Além do presidente Helio de Sousa (PSDB), a solenidade contou com a presença do líder do PMDB na Casa, deputado José Nelto (PMDB), do vice-presidente, deputado Nédio Leite (PSDB), dos ex-deputados José Essado e Wolney Siqueira, pai do parlamentar e ainda lideranças políticas e familiares.

Durante cerimônia, Wagner disse que pretende ter uma atuação técnica. “Quero formar uma equipe para analisar os projetos e torná-los mais transparentes. Quero apresentar os seus conteúdos para que a população possa avaliar melhor o trabalho dos deputados”, disse.

O novo parlamentar já foi deputado estadual, eleito em em 2010, mas se licenciou em 2013 para assumir a Secretaria de Municipal de Habitação de Goiânia na gestão de Paulo Garcia (PT), cargo que ocupou por pouco menos de um ano. Antes disso, entre os anos de 2005 e 2010, foi presidente da Comurg durante a administração de Iris Rezende (PMDB).