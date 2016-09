“Votos de Divino Lemes serão anulados”, afirma especialista em direito eleitoral

Segundo especialista, se o candidato considerado inelegível pela Justiça Eleitoral obter a maioria dos votos, pode ser realizado um novo pleito em Senador Canedo

No dia 2 de outubro, as eleições de Senador Canedo para prefeito podem ser concluídas ou terem um novo capítulo. Se o ex-prefeito Divino Lemes (PSD), condenado por improbidade administrativa e com a candidatura indeferida, conquistar a maioria dos votos, a eleição para majoritário será anulada. O indeferimento da candidatura do ex-prefeito não afeta a eleição para vereadores.

Lemes foi considerado inelegível por decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que considerou a ação do Ministério Público Eleitoral. O ex-prefeito já afirmou que vai recorrer da decisão.

Diante dessa situação os votos registrados para a chapa de Divino Lemes e de seu candidato a vice, Walter Paulo (PHS) não serão computados até que a instância superior defina novamente sobre a matéria, conforme explicou o advogado e especialista em Direito Eleitoral, Leonardo Batista. “Além do voto não ser computado, será declarado nulo. Caso consiga a maioria dos votos, teremos novas eleições pelo que dispõe o artigo 224 do Código Eleitoral’”, esclarece Leonardo.

De acordo com Leonardo Batista, essas novas eleições serão custeadas a princípio pela Justiça Eleitoral e, posteriormente, por aquele que provocou novas eleições, no caso, Divino Lemes. “Se for realizada uma nova eleição, ele não poderá participar’’, informou.

O advogado, também autor do pedido de indeferimento da candidatura de Divino Lemes, avaliou ainda que a possibilidade dele reverter a situação é remota. ”O indeferimento da candidatura é algo certo, porque foi caracterizada a inelegibilidade em decorrência de uma condenação por improbidade em que houve dano ao erário e comprovado o enriquecimento ilícito”, ressaltou.

Ao Jornal Opção, o pessedista afirmou que não existe embasamento legal para o indeferimento da chapa. “Não houve enriquecimento lícito, nem dolo, é uma decisão arranjada, utilizada para atrapalhar adversários”, argumentou. “Mas vou recorrer e vamos ganhar a eleição.”

Divino foi condenado por improbidade administrativa por doar área pública da Prefeitura de Senador Canedo, de valor superior a R$ 3 milhões, para uma empresa privada que seria de propriedade real de Vilmar Lima, sem fazer a avaliação do bem ou concorrência pública. Eles foram condenados a cinco anos de direitos políticos cassados em decisão de julho de 2016. O caso também se enquadra, na decisão do juiz, na Lei da Ficha Limpa.