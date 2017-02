Votorantim assina protocolo de intenções para criar área de preservação em Niquelândia

Governadores Marconi Perillo e Geraldo Alckmin participam de evento no Palácio Pedro Ludovico Teixeira

A Reservas Votorantim Ltda e a Companhia Brasileira de Alumínio assinam, na noite desta quinta-feira (2/2), às 19 horas, no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, protocolo de intenções com o governo de Goiás para proposição de ações destinadas à preservação de uma área denominada “Legado Verdes do Cerrado”, no município de Niquelândia, no Norte do estado.

O evento contará com as presenças do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), do secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Cidades, Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos (Secima), Vilmar Rocha (PSD), e diretores da Votorantim.

A unidade de conservação será a primeira no Estado de Goiás – e uma das primeiras do País – a ser enquadrada como Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável (RPDS), categoria prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

A modalidade, totalmente particular, se difere das chamadas Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPNs) por permitir que a unidade de conservação seja utilizada também para atividades de pesquisa, educação, turística e recreativas. Essa modalidade é inédita em Goiás e existente apenas no Amazonas.

A unidade de conservação Legado Verdes será composta por duas áreas que totalizam 32,5 mil hectares, (Fazenda Engenho, com 27,4 mil hectares e Fazenda Santo Antônio da Serra Negra, com 5,1 mil hectares), consolidando 84% de áreas com bens ambientalmente relevantes, como cursos d’água, Áreas de Preservação Permanente e vegetação nativa de Cerrado com alto grau de conservação e 16% da área destinada a atividades econômicas. Ambas as áreas vêm sendo geridas equilibradamente pela Votorantim/ Companhia Brasileira de Alumínio desde 1974 em perfeito equilíbrio com o desenvolvimento de suas atividades econômicas, no município de Niquelândia.

Além da preservação do Cerrado — o segundo maior bioma da América do Sul –, o Legado Verdes será também um potencial ativo turístico e de pesquisas, permitindo estudos e desenvolvimento de trabalhos com a coleta de diversas espécies de plantas nativas, sementes e frutos. A unidade de conservação conta ainda com a nascente de três rios, sendo que toda a captação de água para o abastecimento público do Município de Niquelândia é feita no rio Traíras em parcela do imóvel.