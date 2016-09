“Votar em candidato mais conhecido não é o mesmo que votar no melhor projeto”

Candidato pelo PSD, Francisco Jr garante querer focar nas propostas e soluções para Goiânia e prevê um crescimento significativo até o fim da campanha

Candidato à Prefeitura de Goiânia, o deputado estadual Francisco Jr (PSD) declarou, nesta terça-feira (6/9), que a população começa agora a tomar consciência do processo eleitoral e que com a avaliação pode escolher quem tem condições de administrar melhor a cidade. “Uma coisa é simplesmente votar no que conhece, outra coisa é votar porque quer ter uma cidade melhor”, pontuou.

Francisco Jr disse acreditar que sua campanha terá um crescimento significativo. De acordo com o deputado, à medida em que ele vai às ruas e começa a conversar com as pessoas e apresentar suas propostas, tem ganhado muita aceitação e a receptividade está sendo excelente.

O candidato afirmou ainda que não vai atacar seus adversários durante a campanha já que sua proposta é de “um jeito diferente de fazer política”. Segundo ele, para falar o que deu ou não certo em Goiânia já tem muita gente, por isso sua campanha vai focar nas soluções e resultados para a cidade, o que pode ser feito de bom.

“Em relação aos candidatos que ficam digladiando, não pretendo participar disso. Mas se vierem para o meu lado, eu respondo”, afirmou.