Volkswagen anuncia recall de 54 mil veículos fabricados entre 2016 e 2017

Montadora começa a inspecionar os carros no próximo dia 10 de maio. Entre os modelos afetados estão Gol, Up! e Fox

A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira (5/5) o recall de oito modelos de carro. São eles: Gol, Voyage, Saveiro, Up!, Fox, CrossFox, SpaceFox e Space Cross. A medida afeta 54.170 veículos, fabricados entre 1º de março de 2016 e 12 de janeiro de 2017, que podem apresentar pane elétrica.

Segundo a montadora, esta pane pode causar desligamento do motor e, com isso, resultar em acidentes. A inspeção e a troca de peças começa no dia 10 de maio e o serviço, que dura em média 3 horas, é gratuito. Para mais informações, os consumidores podem entrar do site da empresa ou ligar para a Central de Relacionamentos (0800-019-8866).

Confira os modelos afetados: