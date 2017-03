Vitti revela economia superior a R$ 1 mi em novo contrato de telefonia na Assembleia

Presidente da Casa explicou que a tecnologia implantada tornou a telefonia digital e garantiu a economia de dinheiro

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado José Vitti (PSDB), revelou uma boa notícia para o Legislativo goiano. De acordo com o parlamentar, o novo contrato de telefonia da Casa — que já está em funcionamento — proporcionará uma economia superior a R$ 1 milhão por ano.

Em entrevista à imprensa local, o deputado explicou que a nova tecnologia implantada no serviço de telefonia da Assembleia opera com chips interligados que, automaticamente, convertem as ligações de fixo para fixo e de celular para celular. Ele justificou que a telefonia deixa de ser analógica e se torna digital, além de trazer uma grande economia.

“Saímos de uma tecnologia ultrapassada para uma bem mais moderna. E com isso otimizamos a qualidade do serviço e, o mais importante, vamos gastar menos dinheiro com a conta de telefone, recurso que poderemos utilizar em outros setores da Casa”, destacou.

O presidente da Alego revelou, ainda, que a atual diretoria adotou outras medidas para conter gastos e garantir melhor aplicação do orçamento. “Estamos revendo contratos, cortando gratificações, reduzindo despesas e promovendo ajustes para enxugar gastos e aplicar da melhor forma possível o dinheiro público”, disse.

José Vitti respondeu, ainda, perguntas sobre a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que estabelece um teto de gastos para as despesas do governo estadual pelos próximos dez anos. O deputado defendeu o projeto como uma das medidas para promover o ajuste nas contas públicas e acrescentou que ele deve ser apreciado na semana que vem.