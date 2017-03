Vitti: “Papel da Assembleia foi fundamental para viabilizar programa de obras”

Presidente da Alego destacou pontos positivos relacionados ao programa estadual lançado nesta quinta-feira pelo governador Marconi Perillo

Ao falar em nome da base aliada, no lançamento do programa Goiás na Frente, o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PSDB), destacou pontos positivos relacionados ao programa. Segundo Vitti, a capacidade de gestão do governador Marconi Perillo “é incansável na busca de alternativas para o crescimento de Goiás.”

O presidente da Alego também lembrou que a participação dos prefeitos no processo de elaboração deste programa foi fundamental e demonstra o caráter republicano do governo estadual.

“O apoio aos municípios e o caráter republicano do Governo estadual estão explicitados na iniciativa do governo. Todos os prefeitos foram chamados para discutir o programa de investimentos.”

Por fim, o presidente ressaltou o papel “fundamental e corajoso” da Assembleia Legislativa no ajuste das contas do Estado. “O Parlamento goiano não se omitiu e deu sua parcela de colaboração”, disse Vitti.

O Programa Goiás na Frente foi lançado na manhã desta quinta-feira (30) em solenidade com participação de autoridades, deputados, prefeitos e lideranças políticas e empresariais.

A expectativa do governo é que o programa Goiás na Frente movimente de imediato a economia goiana e gere 12 mil empregos, especialmente no setor da construção civil.“

“Realizamos forte ajuste fiscal no Estado para chegarmos a este momento, único entre todas as 27 federações do país”, disse o governador Marconi Perillo. O investimento total do programa, somando recursos públicos e da iniciativa privada, chega a R$ 9 bilhões.