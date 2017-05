Vitti exalta parceria entre governo e Legislativo durante anúncio de benefícios

Presidente da Assembleia participou do lançamento do “Goiás na Frente Educação” ao lado do governador Marconi Perillo

O presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PSDB), falou em nome dos deputados estaduais na solenidade que marcou o lançamento do programa Goiás na Frente Educação, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer na manhã desta quinta-feira (4./5)

Vitti destacou o trabalho do governador Marconi Perillo (PSDB) e da secretária da Educação, Raquel Teixeira, na valorização da Educação e dos professores ao anunciar a retomada de investimentos.

Para ele, a Assembleia Legislativa tem papel fundamental no alcance dos objetivos que beneficiam a população goiana. “Se o governo agora volta a investir e contempla a população com obras e serviços importantes, isso também se deve aos deputados estaduais da base aliada, que em momento algum hesitaram em apoiar medidas duras, mas necessárias ao ajuste das contas do estado”, comentou.

No anúncio das medidas para fortalecimento da Educação, o governador assinou ainda três ordens de serviço. A primeira reajusta em 58,26% o repasse para o Programa Pró-escola, que destina recursos para compra de equipamentos, manutenção, reforma e pequenos reparos nas escolas da rede estadual de ensino. A segunda reajusta em 15% o repasse para o Programa de Transporte Escolar de alunos da zona rural aos municípios participantes. E a terceira reajusta em 20% o valor da merenda escolar por aluno.

Foram entregues também 75 ônibus para o transporte escolar, com investimentos na ordem R$ 17,2 milhões, recurso do Tesouro Estadual. Em abril do ano passado, o governador já havia investido cerca de R$ 9,5 milhões para adquirir e distribuir outros 50 veículos.

Com os novos veículos, o estado renova 50% da frota de veículos de transporte escolar, nos 246 municípios goianos. Para 2018, a Seduce vai investir R$ 19 milhões na aquisição de outros veículos escolares, beneficiando estudantes da rede pública estadual e das redes municipais.

Foram entregues 2.440 aparelhos de ar-condicionado, com recursos do Plano de Ações Articuladas (PAR), no valor total de R$ 6 milhões. Na primeira etapa do projeto Climatizar foram entregues 1.853 unidades, ao custo de R$ 4,7 milhões. A Seduce vai entregar ainda 14.310 aparelhos. O investimento gira em torno de R$ 65 milhões.

Também foram destinados recursos para projetos estratégicos da Seduce – Tendas do Saber ( R$ 4,8 milhões), Aprender + (R$ 1,4 milhão), Conjunto Aluno (R$ 2,5 milhões), Construção de Escolas e Quadras Poliesportivas (R$ 510 milhões), Merenda Escolar (R$ 29,6 milhões), Pró-Escola (R$ 31 milhões), construção de creches em 24 municípios focais e 59 prioritários, dentro da Pactuação da Aliança Municipal pela Competitividade.

Participaram do evento, além do presidente José Vitti, os deputados Francisco Oliveira (PSDB), líder do Governo, e Àlvaro Guimarães (PR), Júlio da Retífica (PSDB), Nédio Leite (PSDB), Helio de Sousa (PSDB), Eliane Pinheiro (PMN), Diego Sorgatto (PSB), Marlúcio Pereira (PR), Sérgio Bravo ( Pros), Lincoln Tejota (PSD) e Henrique César (PSDB).

Parceria

Em seu discurso, o governador Marconi Perillo agradeceu o empenho dos deputados da base aliada que, juntamente com a secretária Raquel Teixeira, o apoiaram nos momentos mais difíceis, e, hoje, estão sendo contemplados com esses investimentos.

“Estamos celebrando um pacto com a Educação. Cerca de R$ 400 milhões de reais em benefícios aos professores e alunos de todo o Estado, fazendo com que Goiás se destaque ainda mais no cenário da Educação em todo o País”, explicou