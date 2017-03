Vitti discute Reforma da Previdência em encontro com Michel Temer

Presidente da Alego participou nesta quinta-feira (16) de encontro do colegiado de chefes de legislativos estaduais

Ao lado de dirigentes de assembleias legislativas de todo o país, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiá (Alego), José Vitti, cumpriu extensa agenda nesta quinta-feira (16) em visita à capital federal.

Vitti representou Goiás em encontro do colegiado de presidentes de legislativos estaduais com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Planalto.

Ele também participou de audiências com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, além do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.

Segundo Vitti, a pauta principal da reunião com Temer foi a Reforma da Previdência. “Sabemos que a reforma previdenciária é fundamental para o país, mas manifestamos ao presidente a necessidade de se aprofundar o debate sobre o tema”, afirmou. Ele disse que a reforma política também foi abordada nas audiências em Brasília.

Vitti ainda conta que, durante o encontro, os presidentes das assembleias também defenderam a revisão do pacto federativo, com a ampliação da competência dos parlamentares estaduais, especialmente para descentralizar o poder hoje concentrado nas mãos da União e conferir maior autonomia legislativa e fiscal aos estados e municípios.