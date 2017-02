Virmondes Cruvinel diz que base aliada deve permanecer unida para 2018

Após anúncio de “postura independente” de PSB, partido ligado ao PPS, deputado garantiu que continua na base e projeto para próximas eleições será único

O deputado estadual Virmondes Cruvinel (PPS) afirmou, em entrevista ao Jornal Opção, que acredita que a base aliada deve permanecer unida para de 2018. Segundo o parlamentar, este ano é de diálogo e de consolidar o caminho para as próximas eleições e a sua legenda deve continuar na base.

Virmondes comentava o anúncio do PSB — partido que tem uma relação de proximidade com o PPS — de que está sendo feito um trabalho para lançar candidatura própria ao governo no próximo ano. A legenda afirmou, ainda, que pretende adotar postura “independente” em relação à gestão do atual governador, Marconi Perillo (PSDB).

“Temos identidade em muitas cidades da parceria com o PSB, mas somos base aliada”, afirmou Virmondes. Ele defendeu que apesar de existirem divergências em um grupo tão grande quanto o que apoia o governador, a definição da chapa majoritária (governador, vice e senadores) deve ser tomada em conjunto.

“Tenho um grande respeito por José Eliton [PSDB] e acredito que ele caminha para ser o candidato natural. Numa base tão ampla, que se consolida com força, vão existir algumas divergências, mas vamos consolidar o caminho para Goiás em 2018”, afirmou. Ele disse, por fim, que vai trabalhar para que não só o PPS, mas os outros partidos permaneçam juntos.