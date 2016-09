Vinícius Luz comemora pesquisa Serpes: “Vamos mostrar que Jataí não tem dono”

Candidato do PSDB afirmou ao Jornal Opção que população não aceitou conchavo entre Maguito Vilela e Victor Priori — ex-tucano que disputa a prefeitura pelo DEM

Candidato do PSDB à prefeitura de Jataí, Vinícius Luz, comemorou ao Jornal Opção o resultado da mais recente pesquisa Serpes, divulgada pelo jornal O Popular nesta segunda-feira (12/9), que aponta crescimento de sua candidatura.

Segundo o levantamento, a distância entre o tucano e o primeiro colocado, Victor Priori (DEM), caiu de 21,7% para 10,7% (os dados completos podem ser conferidos aqui). “Serviu de mais ânimo para toda nossa militância, pessoal está empolgado, o clima está diferente, o comentário geral na cidade é isso… Recebo com satisfação, mas ciente que tenho que dobrar o trabalho”, afirmou.

Para Vinícius Luz, os números do Serpes comprovam a tese de que a cidade não aceitou o conchavo político feito entre Victor Priori — ex-deputado estadual, que deixou o PSDB para ser o candidato da aliança DEM-PMDB na cidade — e o prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela (PMDB).

“Acham que podem comprar a cidade dessa maneira… Vamos mostrar que Jataí não tem dono, que o poder econômico não é tudo”, garantiu.

Outro ponto destacado pelo candidato do PSDB — que também foi registrado pela coluna Bastidores — é que o atual prefeito, Humberto Machado (PMDB), não está trabalhando e nem sequer apoia o milionário do DEM para sua sucessão.

“Victor Priori não é o candidato do prefeito, porque Humberto não aceitou o acordão costurado e sabe o que é melhor para Jataí”, completou. Questionado em quem o prefeito votará no dia 2 de outubro, o tucano brincou: “Vai digitar 45 na urna”.

Embate

Vinícius Luz denunciou à reportagem, ainda, que Victor Priori (DEM) tem fugido de debates em Jataí. O candidato do PSDB conclama o adversário: “Estamos aguardando mais humildade do candidato do DEM, de ir aos debates, discutir suas propostas para nossa cidade e explicar porque quer ser prefeito”.

Governo

O governador Marconi Perillo (PSDB) já gravou um vídeo para o horário eleitoral e deve endossar a campanha de Vinícius Luz até o final do mês. Se confirmado, será recebido em um grande evento.

Dados da Pesquisa

A pesquisa do Serpes Pesquisas de Opinião e Mercado Ltda. foi encomendada por J. Câmara & Irmãos S.A/Jornal O Popular.

Foram ouvidos 401 eleitores. A margem de erro é de 4,88 pontos porcentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. A coleta de dados foi feita de 6 a 8 de setembro de 2016.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo nº GO-06326/2016, no dia 3 de setembro de 2016.