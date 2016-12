Vin Diesel diz que pretendia deixar entrevista “divertida”: “Não foi minha intenção ofender”

Ator se pronunciou pelo Facebook após vídeo em que constrange repórter repercutir no exterior; ele se desculpou pelo ocorrido

Neste sábado (24/12), Vin Diesel se pronunciou pela primeira vez após a repercussão da entrevista feita pela apresentadora da Warner e youtuber Carol Moreira. Através de um post em seu Facebook, o ator se desculpou pelo ocorrido.

Segundo o artista, ele tenta manter as entrevistas divertidas e costuma fazer brincadeiras. “Mas se ofendi alguém, então peço desculpas, porque esta nunca foi minha intenção”, garantiu.

Ele ainda postou um segundo vídeo da entrevista, desta vez filmado por alguém da sua própria equipe. Confira:

Constrangimento

Na última quarta-feira (21), Carol postou em seu canal no TouTube a entrevista que fez com Vin Diesel durante a Comic Con Experience — evento que ocorreu em São Paulo entre os dias 1º e 4 de dezembro. Na introdução do vídeo, ela explicou que havia sido interrompida pelo ator que a elogiava.

Por volta dos 4 minutos de vídeo da entrevista, vemos Vin Diesel respondendo a uma pergunta sobre Tom Hanks ter sido seu mentor. Essa é a primeira vez que ele “elogia” a garota: “Deus, você é tão bonita! Meu Deus, ela é tão bonita, cara. Estou certo ou errado? Como eu posso fazer essa entrevista, ela é tão bonita”.

A entrevista repercutiu ainda na quarta-feira (21) nas redes sociais, que apontaram o assédio sofrido pela repórter. O caso foi parar nos veículos brasileiros e internacionais, que criticaram o ator pela postura constrangedora.