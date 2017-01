Vila Nova e Flamengo fazem amistoso na noite deste sábado (21)

Ingressos para partida da pré-temporada variam entre R$ 60 e R$ 100. Quem doar 1 kg de alimento não perecível paga meia

Antes do início dos campeonatos estaduais e das demais competições de futebol de 2017, os times brasileiros realizam alguns amistosos para testar suas equipes, em uma espécie de aquecimento para os jogos válidos. O Vila Nova se prepara para o início da temporada jogando contra o Flamengo neste sábado (21/1).

Inicialmente previsto para ser realizado no Estádio Olímpico, o jogo foi transferido para o Serra Dourada e começa às 18h45. Os ingressos variam de R$ 60 (inteira, arquibancada) a R$ 100 (inteira, cadeira). A meia-entrada vale para estudantes e para quem doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá).

Este é o segundo amistoso que o time goiano disputa em 2017. O primeiro foi contra o Uberlândia, com resultado de 1 a 1, no último domingo (15). Para este ano, 13 reforços foram contratados, além do técnico Mazola Júnior. O Vila deve entrar em campo com Wendell; Maguinho, Brunão, Wesley Matos e Jonathan; PH, Fagner, Marcos Serrato e Hiroshi; Moisés e Wallynson.

Já a provável escalação do Flamengo deve ser composta por Alex Muralha, Pará, Rafael Vaz, Réver, Jorge; Marcio Araújo, Willian Arão, Diego; Gabriel (ou Mancuello), Everton e Guerrero. O técnico é Zé Ricardo.