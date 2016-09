Vídeos mostram desespero de Camila Pitanga após afogamento de Domingos Montagner

Atriz aparece sendo amparada por moradores da região, após o colega ter sido levado pela correnteza no Rio São Francisco

Vídeos amadores divulgados nas redes sociais, nesta sexta-feira (16/9), mostram o desespero da atriz Camila Pitanga após presenciar o desaparecimento do colega de novela, Domingos Montagner.

O ator morreu após ser arrastado pelas águas do Rio São Francisco, em Canindé do São Francisco, no Sergipe, na última quinta (15). A morte chocou o Brasil, que acompanhou o desenrolar da tragédia que aconteceu no final da tarde.

Sentada em um barco, Camila Pitanga é acalmada por moradores da região que presenciaram o fato. Não é possível ouvir o que ela diz com clareza, mas conta como a força da água os arrastou. Segundo informações da Polícia Militar de Sergipe, a atriz conseguiu se salvar porque segurou em uma pedra.

O corpo de Domingos Montagner passou por necropsia no IML de Aracaju, Sergipe, onde foi constatada a causa da morte por asfixia mecânica por afogamento. O corpo foi levado para São Paulo, onde será velado.