Vídeo mostra mulher sendo atingida por raio em praia de São Paulo

Taline Campos caminhava pela praia quando o acidente aconteceu. Ela teve parada cardiorrespiratória e está internada em estado gravíssimo

Um mulher de 25 anos está internada em estado gravíssimo em São Paulo depois de ser atingida por um raio na Praia do Sonho, em Itanhaém (SP), e sofrer parada cardiorrespiratória. Taline Campos caminhava pela orla quando foi atingida e caiu no chão. É possível ver o momento exato do acidente em um vídeo gravado por um morador da cidade.

Ao verem ela cair, outras pessoas que estavam na praia ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu). Ela foi resgatada rapidamente, sedada, entubada e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabaúna, em Itanhaém. De lá, Taline foi encaminhada para um hospital da Grande São Paulo.

Taline é moradora de Guarulhos e estava na cidade com familiares. As informações são do G1.

Veja o vídeo do acidente: