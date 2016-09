Victor Priori afirma que Perdigão irá reabrir portas em Jataí

Candidato a prefeito, o empresário e pecuarista tem negociado a reabertura da unidade há três meses. Retorno das atividades está previsto para janeiro de 2017

Fechada há alguns meses, a unidade industrial da Perdigão de Jataí vai reabrir suas operações na cidade. A informação é do empresário e pecuarista, Victor Priori (DEM), que negocia a reabertura há pelo menos três meses. Priori, que é candidato a prefeito da cidade, esteve em São Paulo por diversas vezes tratando do assunto. Segundo ele, a reabertura será anunciada pela própria empresa ainda este mês.

Executivos do primeiro escalão da BRF, dona da marca Perdigão, devem ir a Jataí ainda nesta semana para encontro com empresários locais. Na ocasião, serão acertados detalhes da reabertura da unidade produtiva de Jataí. “O retorno da Perdigão está confirmado”, afirmou Victor Priori.

O retorno das operações, segundo o candidato, está previsto para janeiro de 2017 e a expectativa é que os volumes produzidos na unidade superem os níveis anteriores. Ao todo, mais de 2 mil empregos serão recuperados — sendo 550 diretos.

A Perdigão se instalou pela primeira vez em Jataí no ano de 2005, logo após comprar uma empresa de abate de frangos do próprio empresário e produtor rural. Ao reduzir drasticamente os volumes produzidos na unidade, por razões econômicas, a BRF resolver encerrar suas operações em Jataí no final de junho.