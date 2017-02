Victor, da dupla com Léo, é acusado de agredir esposa grávida com chutes

Em depoimento à polícia, empresária Poliana Bagatini contou que marido a jogou no chão e começou a agredi-la

Este slideshow necessita de JavaScript.

O cantor Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, está sendo acusado pela esposa de agressão. Segundo informações do jornal “Extra”, a empresária Poliana Bagatini, que está grávida, prestou queixa nesta sexta-feira (24/2) contra o sertanejo.

Em depoimento à polícia, Poliana relatou que foi jogada no chão e recebeu chutes do marido, na residência do casal, em Belo Horizonte.

Conforme a ocorrência, um segurança e a irmã do cantor ainda teriam tentado impedir Poliana de sair do local, mas uma vizinha ouviu os gritos de socorro e a ajudou sair do prédio. A irmã do sertanejo ainda teria ameaçado a cunhada por mensagens de texto.

Victor, que também é jurado do programa infantil The Voice Kids da Rede Globo, ainda não comentou o assunto.